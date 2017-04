Dupla é presa com 500 comprimidos de ecstasy, LSD e pés de maconha em Santa Maria

Tráfico 05/04/2017 | 09h45 Atualizada em

Dois jovens, de 21 e 20 anos, foram presos com 500 comprimidos de ecstasy, 112 adesivos de LSD e dois pés de maconha, por volta das 18h de terça-feira, em Santa Maria.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a dupla estava em uma motocicleta quando foi revistada e 50 comprimidos da droga foram encontrados no bolso de um dos rapazes.



Eles contaram aos policiais que estariam a caminho do bairro Nonoai para fazer a entrega do ecstasy. O restante da droga foi encontrado na casa da dupla, no bairro Nossa Senhora do Rosário, além de R$ 655 em dinheiro.

Os dois jovens foram presos e encaminhados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM).