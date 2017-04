Dois envolvidos em assalto a micro-ônibus fingiram ser passageiros

Investigação 03/04/2017 | 19h34 Atualizada em

Um casal, supostamente passageiro da excursão que iria de Santa Maria a Rivera, no Uruguai, na verdade participou do assalto aos outros ocupantes do micro-ônibus, conforme a Polícia Civil. O crime aconteceu na madrugada de sábado.

O veículo parou em diferentes pontos da cidade, em endereços combinados com os passageiros. A cada parada, um grupo de pessoas embarcava. Por volta das 5h30min de sábado, antes de dar início a viagem, o micro-ônibus parou na BR-287, na Vila Caramelo. Esse era o local combinado para um casal, que seriam passageiros, embarcar.

O delegado Laurence Teixeira, da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) explica que, quando o casal foi ingressar no veículo, a mulher ficou para trás e os quatro assaltantes - um deles era do casal de passageiros - entraram e anunciaram o assalto. Os quatro estavam armados.

O casal havia informado nomes falsos para a empresa que organizou a excursão, e os números de documentos de identificação que haviam informado para a empresa de turismo são inexistentes. Ainda não se sabe quanto dinheiro o grupo levou. Além do dinheiro, que os passageiros gastariam em compras no Uruguai, os assaltantes levaram celulares e bolsas das vítimas.

O grupo armado obrigou o motorista a seguir pela BR-287: eles entraram no bairro Tancredo Neves, passaram pela Avenida Paulo Lauda e saíram na BR-158, no sentido Santa Maria - Rosário do Sul e entraram em uma estrada vicinal, próximo ao Rincão dos Melos, onde desceram do micro-ônibus e fugiram.

O motorista e parte dos passageiros já foram ouvidos pelo delegado e outros devem prestar depoimentos à polícia nos próximos dias.