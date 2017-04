Das 78 escolas municipais, 52 atendem na Educação Especial

Santa Maria 05/04/2017 | 11h41 Atualizada em

Santa Maria conta com 78 escolas da rede municipal e mais da metade atende alunos da Educação Especial. São 52 colégios que trabalham com 693 alunos com necessidades especiais, que estão incluídos no ensino regular, segundo a Secretaria de Educação (Smed).



A secretaria explica que, das 52 escolas, 49 contam com sala de recursos multifuncionais, que recebem 467 estudantes da Educação Especial. Os outros 226 alunos estudam nas salas de aula convencionais.

No total, são 54 educadores especiais, sem contar monitores, que atendem estes estudantes. De acordo com a Smed, o público-alvo da Educação Especial são alunos com deficiência, transtorno espectro autista e altas habilidades (mais conhecidas como superdotação).

A Escola Maria de Lourdes Castro, no Loteamento Leonel Brizola, região Centro-Leste da cidade, atende três crianças com autismo, que estão em alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental. A diretora do colégio, Silvana Guerino, comenta que dois são gêmeos, de 7 anos, com individualidades bastante distintas, e o terceiro estudante tem 8 anos. Os três meninos estudam em salas separadas.

Silvana diz que a escola está contemplada com Atendimento Educacional Especializado (AEE), porém, lembra que a escola é nova – a inauguração foi em dezembro de 2016 – e ainda não houve tempo hábil para solicitar ao Município. Assim, os alunos são atendidos por monitores que se dedicam ao cuidado e a segurança destas crianças.

– Não temos educador especial no colégio. Recebemos orientação de um educador especial itinerante da Secretaria de Educação, que conversa com os pais e os monitores – diz.

A diretora comenta que representantes do Programa de Atendimento Especializado Municipal (Praem) também estiveram na escola para conhecer os estudantes e se colocaram à disposição para auxiliar o colégio.

Educação Infantil

– Núcleo de Educação Infantil (junto ao Caic Luizinho de Grandi)

_ Casa da Criança

– Luizinho de Grandi

– Sinos de Belém

– Nosso Lar

– Ady Schneider Beck

– Borges de Medeiros

– Eufrazia Frango Lorenzi

Ensino Fundamental*

– Pão dos Pobres

– Dom Luiz Victor Sartori

– Adelmo Simas Genro

– Alfredo Winderlich

– Altina Teixeira

– Antonio Gonçalves do Amaral*

– Castro Alves

– Chácara das Flores

– Diácono João Luiz Pozzobon

– Duque de Caxias

– Edy Maya Bertoya

– Euclides da Cunha

– Fontoura Ilha

– Hylda Vasconcellos

– Irmão Quintino

– João da Maia Braga

– João Pedro Menna Barreto

– Julio do Canto

– Bernardino Fernandes

– Martinho Lutero

– Miguel Beltrame

– Oscar Grau

– Perpetuo Socorro

– Pinheiro Machado

– Rejane Garcia Gervini

– São Carlos

– Vicente Farencena

– João Hundetermark

– Livia Mena Barreto

– Lourenço Dalla Corte

– São João Batista

– Gabriel Bolzan

– CAIC Luizinho de Grandi

– Lidovino Fanton

– Aracy Barreto Sacchis

– Major Tancredo Penna de Moraes

– José Paim de Oliveira

– Dom Antonio Reis

– Renato Nochi Zimermann

– Zenir Aita

– Profª Francisca Weimann

– Ione Parcianello

– Padre Nóbrega

*A Escola Maria de Lourdes Castro tem alunos público-alvo da Educação Especial acompanhados por profissionais de apoio (monitores). Por ser uma escola nova, ela ainda não tem Sala de Recursos e nem educadores especiais, já que depende de concurso.

