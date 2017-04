Consultores do Sírio Libanês elaboram plano para o Regional

Saúde 03/04/2017 | 20h27 Atualizada em

Dois representantes do Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, estiveram em Santa Maria nesta segunda-feira para conhecer as dependências do Centro Especializado de Reabilitação (CER) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) na cidade. A reunião entre Rafael Saad e Luiz Ronaldo Uber acabou envolvendo também duas representantes do município – Liliane Mello, superintendente de Atenção Especializada e Hospitalar, e Adriana Krum, coordenadora de planejamento da secretaria municipal de Saúde – além do presidente da Apae em Santa Maria, Júlio Brenner.



Saad e Uber são consultores do Sírio Libanês e estão elaborando um plano operacional para o Hospital Regional. O objetivo deles, a partir de conversas com diferentes instituições da cidade, é descobrir qual é a demanda do hospital e quais os custos para que opere com 100% de sua capacidade.

– Temos até o fim deste mês para fazer esse documento, que, posteriormente, será encaminhado ao Estado e ao Ministério da Saúde. Os próximos passos vão depender da definição da forma de gestão, entre outras coisas – explica Rafael.

Nenhum dos dois quis arriscar uma previsão para o início do funcionamento do Regional.

– Não queremos criar expectativas antes de ter algo mais concreto. O que estamos fazendo aqui é tentando levantar as informações e ajustar tudo para que esse projeto possa sair do papel. Estamos vendo qual é o estado da obra atual, quais são os gargalos, qual é o fluxo de pacientes na cidade. É uma proposta bem inicial para entender o que a estrutura comporta e o que é necessário oferecer. Temos medo de abrir muitas vagas, em muitas frentes, e não haver demanda. Por isso, precisamos ter uma ideia de quais são as dificuldades – acrescenta Uber.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Também não foram dadas informações sobre como será o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por meio de convênios no Regional, embora já tenha sido anunciada a perspectiva de que 60% seja público e 40%, privado.

– Não podemos adiantar essas informações e nem podemos dizer quando tudo isso vai se resolver, porque, de fato, ainda não sabemos. Tudo está sendo definido – garante Rafael.

ABERTURA INDEFINIDA

Os consultores do Sírio Libanês ainda vão agendar reuniões com a prefeitura, com o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) e com a Casa de Saúde. Só depois disso, o documento com as perspectivas sobre o funcionamento da unidade será redigido. Os dois deixaram a cidade sem muitas informações sobre a demanda do município e da região na área de reabilitação física e intelectual. A única coisa mais específica é que a Apae atende 20 novos pacientes a cada sexta-feira, para primeira consulta. Uma parte sai do local, no mesmo dia, com próteses e órteses já encaminhadas. Mas muitos precisam de tratamento continuado e, nesses casos, pode haver espera.

– Não temos os dados reais de demanda de quantas pessoas precisam de atendimento porque nosso sistema não é informatizado, mas a fila de espera, com certeza, é grande. Todos os dias, há pacientes com problemas decorrentes de acidente vascular cerebral (AVC) ou de acidentes, por exemplo, que precisam de atendimento – explicou Adriana.

Hoje, a Apae conta com equipe de dois terapeutas ocupacionais, dois médicos, dois psicólogos, quatro fisioterapeutas, dois fonoaudiólogos e um assistente social, além de equipes de professores e estudantes de Fisioterapia da Unifra e da Ulbra que prestam atendimento no local.