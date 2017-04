Concretagem da ponte na rodovia que liga Santa Maria à Capital vai alterar o trânsito

Região 05/04/2017 | 09h37 Atualizada em

A concretagem de um dos lados da nova ponte no km 153 da RSC-287, entre Novo Cabrais e Candelária, deve começar nos próximos dias. Segundo a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), responsável pela rodovia, a pista no sentido Santa Cruz do Sul-Santa Maria já recebeu a preparação das lajes e das formas e armaduras para receber o piso de concreto.

Após o tempo necessário para a finalização e cura do concreto, o tráfego será liberado nesse lado da pista, o que deve ocorrer na segunda quinzena de abril. A partir da liberação de meia pista da ponte, todos os veículos, inclusive pesados, terão passagem permitida, e a ponte provisória do Exército será retirada. Depois disso, terá início a construção do segundo lado da ponte, no sentido inverso.

Por enquanto, uma ponte móvel do Exército permanece no local. Somente veículos de passeio e caminhões e ônibus até 30 toneladas podem cruzar pela estrutura. O trânsito é feito em meia pista, o que tem provocado filas nesse trecho da RSC-287, que é a principal rodovia entre Santa Maria e Porto Alegre.

