Colégio Técnico Industrial completa 50 anos com documentário

O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (Ctism) completa nesta terça-feira 50 anos de atividades. Inaugurado em 1967, tornou-se referência no ensino técnico da região central do Estado, com 19 cursos, cerca de 1,5 mil alunos e 120 servidores, entre professores e técnico-administrativos.



Para comemorar a data, acontece, nesta terça-feira, um jantar-baile, às 20h, no Salão Bianca Nero, onde também ocorrerá o lançamento do documentário sobre a história da escola. Para o evento, são esperadas cerca de 370 pessoas, entre elas autoridades da UFSM e da cidade de Santa Maria.

Nesta quarta-feira, a programação ocorrerá no estacionamento do colégio, com diversas atrações musicais que prometem animar a tarde dos alunos. As atividades têm início às 14h, com um show de talentos promovido pelo Diretório Acadêmico do Ctism. Também estão previstos espetáculos de dança e apresentações musicais.

Ao longo dos seus 50 anos de história, o colégio técnico foi evoluindo sua oferta de cursos. Começou com dois cursos técnicos, de Mecânica e Eletrotécnica, integrados ao Ensino Médio, e foi expandindo-se para cursos subsequentes noturnos.



Hoje, o Ctism também oferece cursos técnicos na modalidade a distância, três cursos de graduação tecnólogos, além da pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, desde 2015.

*Com informações da assessoria da UFSM