Casal que trazia 154 quilos de maconha para Santa Maria é preso

05/04/2017 | 16h11

Um casal foi preso em flagrante, na madrugada desta quarta-feira, em Seberi, no Norte do Estado. Com eles, a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 100 quilos e droga. Segundo os policiais, o casal contou que trazia a droga para Santa Maria.

O homem, um paraguaio de 44 anos, e a mulher, uma argentina de 21 anos, viajavam em um Sandeiro, com placas da Argentina. Por volta das 3h desta quarta-feira, eles foram abordados pela PRF de Seberi, na BR-386, em frente ao posto policial.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 154 quilos de maconha. A droga estava escondida em compartimentos falsos em diferentes partes do veículo: bancos, para-choque e porta-mala.

O casal e a droga foram apreendidos. Os dois foram presos em flagrante e levados para a Polícia Federal de Santo Ângelo. O nome do casal não foi informado.

Foto: PRF Seberi / Divulgação