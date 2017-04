Casa do estudante da UFSM ficará sem luz no domingo

Serviço 04/04/2017 | 10h50 Atualizada em





Foto: Maiara Bersch / Agência RBS

A Pró-Reitoria de Infraestrutura (Proinfra) fará a manutenção em parte da rede elétrica do campus da UFSM no próximo domingo, dia 9. Por isso, alguns setores da instituição ficarão sem luz das 8h às 17h.



Entre os atingidos pelo corte de energia estão os blocos residenciais da Casa do Estudante e Servidores, União Universitária, Restaurante Universitário (RU), Departamento de Solos, Centro de Educação Física e Aggitec.

Conforme a Proinfra, a interrupção no serviço tem como objetivo a melhoria da rede e só ocorrerá em "condições climáticas favoráveis".