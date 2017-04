Bandidos armados assaltam trailer de lanches em Santa Maria

Criminalidade 03/04/2017 | 10h50 Atualizada em

Um trailer de lanches foi alvo de assalto na madrugada de sábado, em Santa Maria. Segundo ocorrência registrada pelo proprietário do trailer Pit Lanches, um homem de 37 anos, os bandidos chegaram em uma motocicleta e ameaçaram a vítima com um revólver.

O caso aconteceu por volta das 3h de sábado, na Avenida Nossa Senhora da Medianeira, no bairro de mesmo nome. A vítima relatou, no registro policial, que estava dentro do trailer quando percebeu que uma motocicleta havia parado próximo a um contêiner de lixo. O caroneiro desceu da motocicleta, com um revólver em punho, e exigiu que a vítima entregasse dinheiro a ele.

Como não havia dinheiro no caixa, a vítima entregou um aparelho celular. Logo após o roubo, a dupla de assaltantes fugiu. Ninguém ficou ferido e, até agora, os suspeitos não foram localizados.