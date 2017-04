Associação de pais de vítimas vai a Brasília tratar sobre processos

Caso Kiss 04/04/2017 | 11h01 Atualizada em

Temas relacionados à tragédia da boate Kiss serão abordados em reunião que acontece hoje na Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília, entre representantes da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (Avtsm) e o procurador da República Ubiratan Cazetta, coordenador da Assessoria Jurídica de Tutela Coletiva, da Secretaria de Apoio Jurídico da PGR.

Na pauta do encontro estão o pedido de arquivamento dos processos de calúnia e difamação contra pais de vítimas, feitos por promotores do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, e o pedido de abertura, em âmbito federal, de processos contra servidores públicos municipais de Santa Maria e seu julgamento por improbidade administrativa.



Esses assuntos já foram temas do encontro entre a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e o diretor jurídico da Avtsm no último dia 16 de março.

Os recentes vetos do presidente da República, Michel Temer, à Lei Kiss nacional também entrarão na pauta da reunião. Os representantes da associação aproveitarão a ida a Brasília para entregar um documento à Casa Civil da Presidência da República, cobrando os motivos dos vetos de Temer à Lei Kiss.

Presidente da Avtsm (de camiseta laranja), Sérgio da Silva, estará hoje em Brasília com outros representantes da associação Foto: Ronald Mendes / Agencia RBS

Pela Avtsm, comparecerão o presidente da entidade, Sérgio da Silva; o diretor jurídico, Paulo Carvalho; e a advogada Tâmara Biolo Soares, autora da petição apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) que pede a responsabilização ¿do Estado brasileiro pela violação dos direitos à vida, integridade física, liberdade e segurança pessoais, honra, proteção à família e garantias e proteção judiciais¿, em relação à tragédia de Santa Maria que causou a morte de 242 pessoas em janeiro de 2013.



Também participarão da reunião o advogado Luiz Fernando Scherer Smaniotto, de Santa Maria, e a advogada Gisela Hathaway, consultora legislativa da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.



*Com informações da assessoria de comunicação da Avtsm