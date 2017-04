Após duas décadas, Asmar deixa sede em cumprimento de reintegração de posse

Santa Maria 03/04/2017 | 20h00 Atualizada em

Desde a última semana, a Associação dos Selecionadores de Material Reciclado (Asmar) deixou a sede onde era realizado trabalho de reciclagem e coleta seletiva, em cumprimento de uma reintegração de posse. O processo foi movido em 2014 pela Sociedade Meridional de Educação (Some), dos Irmãos Maristas, antiga dona do terreno, que foi vendido para Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis (Scalifra), no mesmo ano.



A entidade estava no local, na Rua Israel Seligmann, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, desde 1995, por meio de um contrato de comodato. O documento esclarecia que, quando houvesse a rescisão, a Asmar teria o prazo de até 30 dias para desocupação do imóvel.



De acordo com a assessoria de comunicação da Rede Marista, nos dias 23 e 24 de março houve a transferência da Asmar para uma associação de reciclagem localizada no Bairro Nova Santa Marta. Cerca de 12 trabalhadores passaram a atuar no novo espaço, alocado em um terreno que pertence à prefeitura e onde já atua a Associação de Recicladores da Vila Pôr do Sol (Arps). Também foi informado que o espaço recebeu ampliação do galpão para receber o maquinário.

Na tarde desta segunda-feira, o Diário tentou contato com a Asmar por meio de mensagem e ligações, mas não houve nenhum retorno, e as ligações não foram atendidas.

