Após capacitação, próximo passo da Guarda Municipal é usar armas de fogo

Segurança 01/04/2017 | 10h50 Atualizada em

A Guarda Municipal de Santa Maria deu início, na quinta-feira, a um ciclo de treinamento que terminará com a capacitação da equipe no uso de armas de fogo nas ruas. Antes, somente guardas que faziam a segurança patrimonial (de prédios públicos) estavam habilitados para isso.

Grupo armado assalta ônibus de excursão que iria para Rivera



Segundo o superintendente da Guarda Municipal, Sandro Nunes, o treinamento é uma determinação legal, que deve ser feito a cada dois anos, e visa à reciclagem do quadro funcional. Como, em 2016, cerca de 90% dos 144 guardas locais foram designados para a segurança patrimonial, o superintendente vê como fundamental a capacitação para que eles estejam preparados quando forem atuar nas ruas.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

– O treinamento consiste na capacitação para o uso de dispositivos elétricos incapacitantes (armas de choque), condução de motocicletas, direção de veículos maiores, como caminhonetes, e leves, como carros de passeio. Enfim, e para o uso das armas de fogo – relata Nunes.

Na quinta, houve treino com as armas de choque. Nos próximos dias, o treinamento continua conforme o desempenho dos guardas. Esse processo deve se estender por pelo menos um mês, mas pode durar um pouco mais. Credenciado pela Polícia Federal (PF) para prestar o treinamento de tiro, que serve como pré-requisito para habilitar o guarda no uso de arma de fogo, Nunes diz que deve avaliar se o quadro funcional terá condições de já ir para as ruas armado neste ano – caso contrário, isso deve acontecer até 2018.

Jovem leva cinco tiros no Centro em Santa Maria



Nomeado como superintendente adjunto de capacitação da pasta, o militar da reserva Edson Luiz Weise relata que a Guarda Municipal tem mérito no momento em que apoia ações de órgãos de segurança como Brigada Militar (BM), Polícia Civil e Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). Em um cenário em que esses órgãos enfrentam dificuldades na prestação dos serviços (déficit no efetivo e falta de investimento na estrutura), Weise diz que o papel da Guarda Municipal se torna mais importante.

– A segurança enfrenta uma crise, e o trabalho com a Guarda Municipal é um desafio. Temos muitos profissionais disponíveis e que devem acrescentar na segurança das ruas. O investimento nessa equipe é fundamental nesse cenário – diz Weise.

Santo Corrêa, adjunto operacional, conta que o plano é organizar a Guarda – que trabalha 24 horas durante sete dias por semana – para fazer patrulhamentos em diferentes bairros da cidade, principalmente naqueles onde o índice de criminalidade é maior – razão pela qual a integração com a BM, por exemplo, é fundamental.

O servidor da Susepe Daniel Brilhante Wolle, que acompanha o treinamento, além de ministrar aulas durante o ciclo, diz que o enfoque da Guarda Municipal está no ¿uso progressivo da força¿.

– O profissional reage de acordo com a necessidade e será educado para isso. Como faz parte de um sistema de segurança, trabalhará como um policial, dentro das suas limitações legais. É o que nos dá confiança de que, quando estiver novamente nas ruas, fará diferença. Ele é a melhor alternativa em um cenário de segurança como o nosso – afirma Wolle.

Tanto o 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) quanto a Polícia Civil, a Susepe e a PF se mostram otimistas com a capacitação da Guarda Municipal, que deve contar com a participação de cada um desses órgãos em algum momento do ciclo.