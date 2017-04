Agentes de saúde ensinam, com teatro, a evitar a dengue 

Faxinal do Soturno 04/04/2017 | 15h31 Atualizada em

Foto: Eloisa Uliana / Prefeitura de Faxinal do Soturno

Agentes de saúde de Faxinal do Soturno encontraram uma forma lúdica e divertida para falar sobre a dengue. Eles produziram uma peça de teatro que reproduz um ambiente familiar, onde mãe e filha dialogam sobre os brinquedos e objetos da casa que acumulam água.

Na peça, após a visita dos agentes de saúde, as duas riem, duvidando da possibilidade de o mosquito Aedes aegypti vir a se desenvolver em tampinhas de garrafa e vasos de flores. Após ser picada pelo mosquito, a filha se vê com os sintomas da dengue e precisa procurar uma unidade de saúde.

É só depois de ficar doente e procurar atendimento médico que mãe e filha se conscientizam da importância de manter os ambientes da casa limpos e sem acúmulo de água para impedir que o mosquito se desenvolva.

A peça dura cerca de 10 minutos e busca passar para as crianças a importância do cuidado frequente de prevenção à dengue – e às demais doenças transmitidas pelo Aedes. Serão oito apresentações na semana, todas em escolas do município, por meio das Estratégias de Saúde da Família (ESF) da sede e de Santos Anjos.

(Com informações de Eloisa Uliana/Prefeitura de Faxinal do Soturno)