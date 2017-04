Adolescente é morta a facadas em São Francisco de Assis

Violência na região 03/04/2017 | 10h34 Atualizada em

Uma adolescente de 17 anos foi assassinada, na noite de domingo, em São Francisco de Assis. Ela foi morta após uma discussão com o ex-namorado.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime ocorreu por volta das 21h30min no beco Amarílio Rangel Cáceres, no Bairro Getúlio Vargas. Paola Medeiros Resta estaria conversando com o ex-namorado, na residência onde morava, quando os dois começaram a brigar. Segundo familiares que estavam na casa no momento do crime, o jovem, de 20 anos, agrediu a vítima com oito facadas nas costas e no tórax.

A mãe da garota contou à polícia que os dois não estavam mais namorando, e o rapaz não aceitaria o término do relacionamento. A adolescente já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-namorado por lesões corporais, no ano passado.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Santo Antônio, em São Francisco de Assis, e após conduzida para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), mas não resistiu aos ferimentos durante a viagem.



O suspeito do assassinato ainda não foi localizado. A Polícia Civil vai investigar o crime, que está sendo tratado pela Brigada Militar como feminicídio.