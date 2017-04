Adolescente é estuprada e morta pelo ex-namorado em São Francisco de Assis

Violência na região 03/04/2017 | 10h34 Atualizada em

Uma adolescente de 17 anos foi estuprada e assassinada pelo ex-namorado na noite do último domingo em São Francisco de Assis. Ela foi identificada como Paola Medeiros Resta.

De acordo com o delegado Marcos Viana, que responde interinamente pela delegacia de polícia em São Francisco de Assis, o crime aconteceu por volta das 21h30min no bairro Getúlio Vargas, próximo da casa da vítima.

– Os dois estariam na mesma casa, brigaram e foram para fora. Testemunhas relatam a vítima, antes de ser morta, disse que havia sido obrigada a ter relações sexuais com ele, fugiu para dentro da casa e foi morta a facadas na sala – relata o delegado Viana.

Paola foi morta com oito facadas que lhe atingiram nas costas e no tórax. Os familiares dela estavam na residência no momento do crime e viram o suspeito fugir. A motivação para o crime teria sido passional: ele não aceitava o término do relacionamento.

– Os dois já tinham morado juntos, no interior do município, na metade de 2016. Mas ela voltou para a cidade porque disse ter sido agredida por ele. Eles chegaram a voltar, mas a violência voltou a acontecer. Por alguma razão ele morava na residência junto com ela e os pais, apesar de não se relacionarem bem – conta Viana.

Paola foi socorrida e levada para o Hospital Santo Antônio, em São Francisco de Assis, e transferida para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), mas morreu no caminho.

O ex-namorado dela ainda não foi localizado. Um advogado compareceu à delegacia para fazer a defesa dele, mas disse que não sabia onde o cliente estava. O delegado Viana pediu a prisão preventiva dele. O caso é trato como feminicídio.