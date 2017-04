3ª edição da Balada Inclusiva acontece na nesta quarta-feira

Integração 04/04/2017 | 18h32 Atualizada em

Dentro do cronograma da Semana de Conscientização do Autismo, organizada pela Associação de Pais e Amigos do Autista de Santa Maria - Autismo e Amor, acontece nesta quarta-feira a Balada Inclusiva, das 13h30min às 19h, no Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300 - Bairro Patronato), com entrada gratuita. O presidente da Autismo e Amor, Paulo Cesar de Freitas, comenta que a festa será adaptada para as pessoas com necessidades especiais.

– Vai ter toda a atmosfera de balada, com a luz mais baixa e shows de artistas da cidade. Mas, sabemos que é preciso um cuidado, então o som não vai ser tão alto, por exemplo – diz Freitas.

Semana do autismo celebra diferenças e debate inclusão



Entre as atrações estão Sandro e Cícero, Douglas Braga, Edu e Andressa, e o DJ Fabiano Oliveira. A Balada Inclusiva é coordenada pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), responsável pela distribuição de ingressos, usados para controle de lotação da casa noturna.

Interessados em levar alguma pessoa com deficiência ao evento deve entrar em contato pelo e-mail projetobaladainclusiva@gmail.com ou pelo telefone (55) 3212-2111.