16 cursos de capacitação estão com inscrições abertas em Santa Maria 

Oportunidades 04/04/2017 | 10h01 Atualizada em

Diante de um mercado de trabalho concorrido, capacitar o currículo é um objetivo para muitos. Em Santa Maria, o balcão Senac oferece oportunidades de cursos para diferentes áreas de atuação.



A associação funciona de segunda a sexta, das 8h às 22h; e aos sábados, das 8h às 16h, na Rua Professor Braga, 60, Centro. Mais informações estão disponíveis no site.



O Diário preparou uma lista com os cursos oferecidos pela instituição, que estão com inscrições abertas. Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência no ato da matrícula.



Os cursos são pagos e informações sobre valores e formas de pagamento podem ser consultadas pelo telefone (55) 3225-2121.



Técnicas de Operação de Caixa

Proposta: capacitar e desenvolver as atividades de Operação de Caixa

Carga horária: 30 horas

Pré-Requisitos: interesse e disponibilidade

Horário: terças e quintas, das 19h às 22h

Período do curso: 16 de maio a 20 de junho

Matrículas: até 22 de maio (conforme disponibilidade de vagas)



Técnicas em Vendas e Negociação

Proposta: o participante irá desenvolver habilidades em vendas

Carga horária: 40 horas (sendo 20h destinadas a técnicas de vendas e 20h a negociação)

Pré-Requisitos: interesse e disponibilidade

Horário: terça e quinta, das 19h às 22h

Período: 04 de abril a 18 de maio

Matrículas: até 10 de abril (conforme disponibilidade de vagas)

Matemática Financeira com Uso da Hp-12c

Proposta: utilização da matemática financeira por meio do uso da calculadora HP-12C

Carga horária: 20 horas

Pré-Requisitos: levar a calculadora HP-12C

Horário: segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h

Período: 05 de junho a 21 de junho

Matrículas: até dia 06 de junho (conforme disponibilidade de vagas)

Dicção, Desinibição e Oratória

Proposta: apresentar técnicas para o desenvolvimento da comunicação

Carga horária: 30 horas

Pré-Requisitos: ensino médio incompleto e idade mínima de 16 anos

Horário: sábados, das 8h às 12h

Período: 15 de abril a 03 de junho

Matrículas: até 21 de abril (conforme disponibilidade de vagas)

AutoCAD 2D E 3D

Proposta: planejamento e desenvolvimento de desenhos assistidos por computador em 2D e 3D

Carga horária: 111 horas

Pré-Requisitos: curso de usuário Windows ou conhecimento prévio

Horário: sábado, das 9h às 12h e das 13h às 16h

Período: 29 de abril a 02 de setembro

Matrículas: até 19 de maio (conforme disponibilidade de vagas)

Fotografia Digital - Básico

Proposta: tratar de temas como evolução da fotografia, edição e reprodução de imagens

Carga horária: 48 horas

Pré-Requisitos: interesse e disponibilidade

Horário: segunda, quarta e sexta, da 13h30min às 17h30min

Período: 17 de abril a 19 de maio

Matrículas: até 20 de abril (conforme disponibilidade de vagas)

Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Proposta: aplicação das normas de boas práticas na manipulação de alimentos

Carga Horária: 16 horas

Pré-Requisitos: idade mínima de 18 anos

Horário: segundas, terças, quartas e quintas, das 13h30 às 17h30

Período: 08 de maio a 11 de maio

Matrículas: até 08 de maio (consultar a disponibilidade de vagas)

Assistente Administrativo

Proposta: formar profissionais que atendam aos processos administrativos

Carga horária: 160 horas

Pré-Requisitos: ensino médio incompleto e idade mínima de 15 anos

Horário: segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h

Período: 17 de abril a 25 agosto

Matrículas: até 09 de maio (conforme disponibilidade de vagas)

Coaching

Proposta: aprendizado sobre Coaching nas empresas, buscando melhores resultados para as empresas

Carga Horária: 20 horas

Pré-Requisitos: disponibilidade e interesse

Horário: sábado, das 8h às 12h

Período: 01 de julho a 29 de julho

Matrículas: até 07 de julho (consultar a disponibilidade de vagas)

Técnicas Básicas do Serviço de Recepcionista

Proposta: desenvolver técnicas básicas de serviço de recepção

Carga Horária: 40 horas

Pré-Requisitos: ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos

Horário: sábado, das 8h às 12h

Período: 06 de maio a 08 de julho

Matrículas: até 19 de maio (conforme disponibilidade de vagas)

Inglês Básico I

Proposta: desenvolver habilidades em língua inglesa

Carga Horária: 54 horas

Pré-Requisitos: disponibilidade e interesse

Horário: sábado, das 9h às 12h

Período: 08 de abril a 05 de agosto

Matrículas: consultar disponibilidade de vagas

Francês Básico I

Proposta: desenvolver habilidades em língua francesa

Carga Horária: 54 horas

Pré-Requisitos: disponibilidade e interesse

Horário: quarta, das 18h30min às 21h30min

Período: de 05 de abril a 09 de agosto

Matrículas: até 11 de abril

Informática para Maturidade I

Proposta: promover conhecimentos sobre a utilização do Windows e do Wordpad

Carga horária: 60 horas

Pré-Requisitos: possuir ensino fundamental completo e disponibilidade

Horário: segundas, quartas e sextas, da 13h30min às 17h30min

Período: 10 de abril a 19 de maio

Matrículas: até 08 de abril (conforme disponibilidade de vagas)

Excel Fundamental

Proposta: o participante irá aprender a criar gráficos, editar e imprimir planilhas em Microsoft Excel com a utilização de fórmulas, funções e gráficos

Carga horária: 24 horas/aula

Pré-Requisitos: curso de usuário Windows ou conhecimento prévio

Horário: segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h

Período: 03 de abril a 24 de abril

Matrículas: até 24 de abril (conforme disponibilidade de vagas)

Consultoria de Estilo – Personal Stylist

Proposta: realização de atividades de consultoria de estilo

Carga Horária: 60 horas

Pré-Requisitos: ensino médio completo e idade mínima de 17 anos

Horário: de segunda a sexta, das 19h às 22h

Período: 28 de novembro de 2017 a 15 março de 2018

Matrículas: até 27 de novembro (conforme disponibilidade de vagas)

Costureiro

Proposta: desenvolver habilidades de corte, montagem, costura e acabamento de vestuário

Carga Horária: 212 horas

Pré-Requisitos: ensino fundamental II incompleto e idade mínima de 16 anos

Horário: segunda, quarta e sexta, das 13h30min às 17h30min

Período: 26 de junho a 11 de novembro

Matrículas: até 18 de julho (conforme disponibilidade de vagas)