VÍDEO: rastro de fogo no céu chama atenção de moradores de Santa Maria 

Um rastro de fogo que iluminou o céu de Santa Maria no final da tarde deste domingo chamou a atenção de moradores da cidade. Leitores enviaram fotos e vídeos para o jornal.



– Quando vi de relance, pensei que fosse uma nuvem, já que o céu estava alaranjado. Depois, olhei de novo e vi que tinha algo descendo em chamas e fiquei curioso para descobrir o que era – conta Pawer Menezes.

Apesar de parecer algo fora do comum, as possíveis explicações para o rastro que riscou o céu da cidade podem ser comuns do que se possa imaginar.



Conforme o meteorologista Gustavo Verardo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, pode se tratar de um meteoro ou de um fragmento de lixo espacial.

– Não é um objeto voador não identificado – disse o meteorologista, em tom de brincadeira, ao ouvir a pergunta feita pela reportagem do Diário.

Conforme Verardo, o meteoro é formado por rochas e não tem data nem hora para entrar na nossa atmosfera.



– Aquele rastro de fogo se forma por causa do contato do meteoro com o oxigênio. Na atmosfera, ele pode cair inteiro em algum lugar ou ir se desintegrando na medida em que cai.

O historiador e educador Hernán Mostajo, diretor do Observatório de Astronomia COSMOS, diz que também é possível que seja um lixo espacial o que aparece na fotografia por causa do ângulo de reentrada do objeto na atmosfera.



– Consultamos a Nasa e há a previsão de um lixo espacial cair agora dia 23 de março próximo ao Rio Grande do Sul. É possível que partes dele já estejam caindo – afirma.

Outra hipótese de Mostajo é a que os registros podem se tratar de um fenômeno chamado de cauda de condensação de avião.

– Este fenômeno é causado pelas turbinas de avião, umidade do ar e reflexo solar. Nesse horário do vídeo (por volta das 18h), há rotas aéreas em Santa Maria, o que indica a possibilidade da cauda de condensação.

A assessoria de comunicação da Base Aérea de Santa Maria confirmou que não se tratava de uma aeronave da Força.