VÍDEO: Polícia usa imagens para identificar autor de latrocínio

21/03/2017 | 17h55

A equipe de investigação da 2ª Delegacia de Polícia de Santa Maria usa imagens de câmeras de segurança para identificar o suspeito de matar um idoso, em crime que aconteceu, provavelmente, na última quinta-feira.

Foto: Reprodução / Polícia Civil

O delegado Marcelo Arigony, que conduz a investigação, explica que a principal suspeita é que o crime tenha sido um latrocínio, já que o suspeito aparece, nas imagens, deixando a casa da vítima carregando uma televisão enrolada em um lençol (veja no vídeo abaixo).

Idoso é encontrado morto em Santa Maria, e hipótese é de latrocínio

A vítima, identificada como Everton Renato Vila Nova da Cunha, 68 anos, foi encontrada morta na manhã da última sexta-feira, em sua casa, na Rua Moisés Schansis, no Bairro Juscelino Kubitschek, Região Oeste. Um jovem, que foi até o local para cortar a grama, encontrou o idoso morto e chamou a Brigada Militar.

A polícia acredita que o idoso tenha morrido na quinta-feira. As imagens foram registradas por volta das 9h de quinta. A principal hipótese é que o suspeito tenha batido com um extintor de incêndio na cabeça do idoso e, após, fugiu do local. A perícia feita pelo Departamento Médico Legal (DML) deve apontar o dia e o horário da morte.

Foto: Reprodução / Polícia Civil

Se for confirmado que trata-se de latrocínio, esse seria o primeiro caso do ano em Santa Maria.