VÍDEO: Homem entra sem ser visto e furta escritório de mercado

Um mercado no Calçadão de Santa Maria foi alvo de furto. Um ladrão levou um monitor de um computador do escritório, que fica nos fundos do estabelecimento. Ninguém viu ele entrando e saindo do escritório, mas as câmeras de segurança mostram o momento em que ele procura por dinheiro e, sem sucesso, pega o monitor.

O furto aconteceu há duas semanas, no dia 4 de março, durante horário de funcionamento do Mercado da Índia. Segundo a ocorrência registrada na polícia, o homem chegou a conversar com uma funcionária, fingindo ser um cliente do mercado. Ele disse que ia procurar por uma determinada mercadoria e entrou. Sem ser visto por ninguém, ele passou do mercado para o escritório.

Conforme as imagens de segurança mostram, ele ficou cerca de 20 minutos no escritório. Revirou o local e, no fim, desconectou o monitor. Ele colocou o cabo em um bolso e escondeu a tela embaixo da roupa.

Segundo a proprietária do mercado, ninguém desconfiou de nada no momento. Depois, foram até o escritório e deram falta do monitor. Foi quando assistiram ao circuito de imagens internas e descobriram o furto. As imagens foram entregues para a polícia. Assista:

*O vídeo teve a imagem acelerada