VÍDEO: cachorra adota e amamenta filhote de gato em São Sepé

22/03/2017

Quem disse que cachorro e gato são inimigos não conhece a história da Princesa e do Bebê. Os dois, além de serem melhores amigos, são mãe e filho adotivos. A cadela, que não podia engravidar, adotou o bichano. A família, apesar de diferente, encantou os tutores dos animais, que moram em São Sepé.



– Ela adotou como se realmente fosse filho dela. A Princesa carrega ele para todo o lado e não deixa nenhum cão chegar perto do Bebê – conta a dona de casa Marli Sampaio, 49 anos, tutora da cachorrinha.



Desde que Princesa foi castrada, ela começou a ter gravidez psicológica. Segundo a tutora, há dois anos, quando ela entra no período do cio, a cachorra adota algum bichinho de pelúcia. Comovida com a situação, Marli levou até a Princesa uma filhote de gato de sua vizinha.



– A Princesa se apaixonou pela gatinha. Mas nós tivemos que a devolver para a vizinha e ela ficou extremamente triste – relata.

Foto: Marli Sampaio / Arquivo Pessoal

Foi neste momento que a tutora resolveu dar a Princesa uma das maiores alegrias da sua vida. Ela apresentou à cadelinha outro filhote, o Bebê. O amor foi instantâneo.



– Os dois não se desgrudam. Ela tem até leite e amamenta o gatinho – conta.

* Colaboração do site O Sepeense



