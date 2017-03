Vencedores do Rodeio do Conesul são anunciados

Seguuuuura, peão! 14/03/2017 | 13h58 Atualizada em

A 23ª edição do Rodeio do Conesul já tem seus vencedores. Na manhã desta terça, foram anunciados os campeões que participaram das 11 provas ao longo do torneio que foi realizado durante o final de semana. Foram mais de 200 equipes, de 140 entidades, na competição. 1.025 laçadores e 40 ginetes participaram das provas. A premiação do campeonato foi de R$ 50 mil reais no laço oficial, R$ 25 mil no laço certeiro, R$ 15 mil na gineteada, um carro zero km no potraço e R$ 4 mil no crioulaço. Confira, abaixo, a lista dos vencedores das provas de laço:



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

PROVAS DE LAÇO



Fase classificatória (equipe mais pontuada): Gaudérios do Laço, de Santa Maria



1ª Força

1° lugar (empate):

CTG Coração do Rio Grande, de Faxinal do Soturno

PQT Capricho de Peão, de Santiago



2ª Força

1º lugar: Estância do Minuano, de Santa Maria

3ª Força

1° lugar: CTG Caiboaté, de São Gabriel

4ª Força

1° lugar: Estância do Minuano, de Santa Maria

Laço Veterano: Ari Chiesa Fagundes – Pqt Manotaço, de Tupanciretã

Laço Vaqueano: Sinval Lima – Pqt Fazenda do Cedro, de Capão do Cipó

Laço Piá: Martim de Menezes – Pqt Tropilha Floresta, de São Gabriel

Laço Guri: Yago José – Pqt Os Gaudérios, de Santa Maria

Laço Menina: Luciana Machado – Ctg Júlio de Castilhos, de Júlio de Castilhos

Laço Guria: Marina Abreu – Estância do Minuano, de Santa Maria