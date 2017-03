Unimed amplia complexo e número de atendimentos em Santa Maria

Saúde 13/03/2017 | 20h23 Atualizada em

Crianças ganharam espaço específico decorado e com área de lazer Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A Unimed Santa Maria ampliou o espaço físico do complexo da Rua Venâncio Aires e abrirá um novo serviço a partir desta quinta-feira. A reforma e a ampliação da estrutura duraram um ano e meio. Com isso, o número de pacientes a serem atendidos aumentará em mais de 30%, passando de 6,5 mil para 8,5 mil por mês. O investimento foi de R$ 1,6 milhão.



Segundo o gerente técnico da unidade, Cláudio Azevedo, a obra atende à necessidade de ampliação de espaço físico e de serviços e às exigências da Vigilância Sanitária.

No quesito estrutural, a principal novidade é a separação do Pronto-Atendimento (PA) adulto do infantil, que funcionavam no mesmo local. A pediatria ganhou uma área só para ela, com ambiente decorado para os pequenos e espaço para recreação. Além disso, em uma área alugada ao lado do prédio, foi montado um ambulatório com 400 metros quadrados.

Em relação ao serviços, a novidade é o ambulatório, onde será feito atendimento em medicina preventiva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. No PA (que permanece 24 horas), foi implantado o sistema de classificação de risco – uma espécie de triagem dos pacientes que chegam ao local.

A Unimed segue atendendo a pacientes conveniados e particulares.