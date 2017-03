Unifra anuncia data do vestibular de inverno. E um novo curso

Educação 29/03/2017 | 10h30 Atualizada em

O Centro Universitário Franciscano anunciou ontem duas novidades: a data do vestibular de inverno, o maior de Santa Maria nessa época do ano, e um novo curso: Tecnologia em Jogos Digitais, o único da Região Centro do Estado.



O curso, que tem duração de três anos, destina-se a formar tecnólogos em jogos digitais para atuar na criação, projeção, implementação, teste, implantação, gerenciamento, manutenção e avaliação de jogos digitais para diferentes plataformas.



A matriz curricular da nova graduação visa preparar profissionais que abordam os seguintes eixos temáticos: Game e Design (para quem quer arquitetar maneiras de como o jogador vai agir), Tecnológico (focado em pessoas com à tecnologia digital), Artístico (foco na ilustração, criação de personagens e cenários), Gestão (empreendedorismo) e Humanístico (formação ética a fim de que os jogos sejam úteis para a sociedade).

As inscrições ocorrem de 24 de abril a 29 de maio, no site unifra.br/vestibular, ao valor de R$ 60 (até 18 de maio) e R$ 100 (até 29 de maio). A prova será realizada em 16 de junho, às 13h30min. A partir de hoje, o edital e o Manual do Candidato estarão disponíveis no site da instituição.



Além da graduação em Tecnologia em Jogos Digitais, também estão sendo oferecidas vagas nos seguintes cursos: Administração noturno (40), Direito diurno (40) e noturno (40), Enfermagem integral (40), Fisioterapia (40), Medicina integral (40), Odontologia integral (40), Psicologia (40), Publicidade e Propaganda diurno (40) e Tecnologia em Jogos Digitais tarde (40)