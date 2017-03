Um excelente exercício para emagrecer

Opinião 20/03/2017 | 13h33 Atualizada em





Sabe-se há muito tempo que o exercício físico é importantíssimo para o combate à obesidade. Mas qual é o exercício ideal?

Escrevi na coluna anterior que o exercício que você deve escolher para iniciar a prática é aquele que mais lhe motiva ou aquele que mais gosta. O importante, no início, é criar o hábito de se exercitar. Porém, nem todos os exercícios são estímulos ideias para as adaptações que queremos a longo prazo.



Em relação ao emagrecimento, será que os estímulos corretos são aqueles que queimam gordura durante a sessão de treinamento? Quantas vezes você ouviu falar que, para emagrecer, precisa se exercitar por mais de 30 minutos com exercícios aeróbicos, como corrida, por exemplo?



A justificativa para isso é que o catabolismo (processo de degradação) das gorduras só ocorre a partir dos 20 ou 30 minutos de exercício e, portanto, seriam esses os exercícios ideais. Estudos antigos e recentes sugerem que essa "lógica" NÃO É VERDADEIRA!

De fato, para queimar grande quantidade de gordura ao longo do exercício esse tempo mínimo é necessário, mas precisamos entender o processo de emagrecimento como algo global.



O EMAGRECIMENTO

O emagrecimento não acontece somente durante o exercício. As respostas após o exercício também são fundamentais. Por isso, os exercícios de alta intensidade e curta duração são os que promovem o maior gasto energético após o exercício, a partir do maior consumo de oxigênio observado nesse tipo de atividade.



Após o exercício, o corpo necessita recuperar o que foi "gasto" durante o exercício, além de recuperar os músculos que foram "danificados". E, para isso, gasta energia, a qual vem do metabolismo aeróbio.



Nessas circunstâncias, o substrato utilizado como fonte é a gordura. Assim, tal tipo de exercício promove o gasto de gordura após ser realizado, sendo que o somatório total pode ser maior que o gasto de gordura promovido durante o exercício de longa duração e baixa intensidade (corrida).



Sendo assim, a tradicional musculação e o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT (High Intensity Interval Training) são exemplos de exercícios extremamente indicados para quem quer emagrecer.

A MUSCULAÇÃO E O GASTO DE ENERGIA

A musculação é a realização de exercícios localizados com sobrecarga externa que se popularizou há algum tempo em função de objetivos estéticos e como forma de treinamento para ganho de força em atletas.



Porém, atualmente, outros benefícios de sua prática são bem documentados, como o emagrecimento. Emagrecer é perder peso corporal em forma de gordura e não apenas perder peso.



O processo de ganho de força e de hipertrofia muscular ocorre porque os estímulos desse tipo de exercício promovem a síntese proteica (aumento da quantidade de proteínas no músculo). Essa, por sua vez, se dá mediante gasto de energia, o que explica (junto com outros fatores) o maior consumo de oxigênio e gordura após o exercício.



Em outras palavras, um treino de hipertrofia na musculação promove o aumento dos músculos por meio do consumo de gorduras. Além disso, um maior volume muscular ajuda no aumento da taxa metabólica basal, quantidade de energia que gastamos para manter as nossas funções em repouso.

O TREINO

Pensando em emagrecimento, você pode treinar duas vezes por semana cada grupamento muscular (o que significa ir à academia de 4 a 6 vezes por semana) e buscar altas intensidades.



É importante ressaltar que as séries devem ser máximas (levar à fadiga do músculo) para melhores resultados. Procure um bom profissional de educação física para montagem do melhor programa de treinamento de musculação para você! Ele saberá avaliar corretamente suas necessidades e prescrever os exercícios e a quantidade corretamente.



Por fim, não se esqueça da alimentação e do repouso.

Bons treinos!