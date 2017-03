UFSM lançará jogo para crianças sobre o mosquito da dengue

Saúde 31/03/2017 | 14h06 Atualizada em

As maneiras de conscientizar sobre o zika vírus, a febre chikungunya e a dengue são muitas. Uma parceria entre o Comitê Municipal de Combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor das doenças – e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), encontrou em um jogo interativo uma forma de debater o assunto com as crianças. O game está em fase final de desenvolvimento e deve ser concluído na próxima sexta, 7 de abril.

Quando estiver pronto, será disponibilizado na internet, e a prefeitura fará a divulgação do game nas escolas municipais. O ilustrador do jogo, Matheus Tanuri, 25 anos comenta que, como ficará no portal do NTE, qualquer pessoa terá acesso ao jogo. O ilustrador diz que a elaboração do game começou em janeiro deste ano com o objetivo de fazer uma brincadeira simples, direcionada para o público infantil.

Projeto utiliza avatar de uma menina, que descobre possíveis criadouros Foto: Divulgação / Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM

Matheus conta que a ideia de fazer o jogo partiu da vontade de utilizar as habilidades da equipe do Núcleo que trabalha com o Comitê Municipal, composta por dois desenhistas industriais, Carlo de Moraes e ele, e um profissional de Sistemas de Informação, Genaro Colusso, 25 anos, que é o programador do jogo. Os três são formados pela UFSM.

– São cenários diferentes em que a personagem descobre locais que podem se tornar criadouro do Aedes. Na troca de cada fase, mensagens vão apresentar cuidados básicos de combate ao mosquito, reforçando os ensinamentos do jogo – explica Calusso.



Victor (a partir da esq), Luciane, Marcel, Carlo, Mariana, Genaro e Paulo Foto: Divulgação / Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM

Conforme o programador, o game contará com quatro fases, curtas, que vão passear por áreas que terão recipientes com, ou que podem acumular, água parada.

– Quem passará pelas fases é o avatar de uma menina, personagem que já foi utilizada pela equipe do Núcleo de Tecnologia Educacional em materiais de combate ao Aedes do ano passado, como uma história em quadrinhos (já disponível no site da NTE) – diz.

Segundo a coordenadora do Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti, Eloisa Lorentz, uma reunião está agendada com a secretária interina de Educação, Maria Gorete de Farias, para montar o planejamento de divulgação do jogo. Esse plano deve ser apresentado na próxima reunião do Comitê, marcada para o dia 4 de abril, das 8h às 10h, na prefeitura.

– Ainda estamos avaliando a ação que vai apresentar o jogo nas escolas, mas vamos aproveitar essa ferramenta para educar as nossas crianças, com certeza – conta a coordenadora do Comitê.Além disso, Eloisa reforça que as ações de combate ao mosquito transmissor do zika vírus, da febre chikungunya e da dengue é de responsabilidade de todos os moradores de Santa Maria.



O JOGO

Desenvolvido por profissionais formados na UFSM que, hoje, são do Núcleo de Tecnologia Educacional, o game será para crianças e contará com quatro cenários: um jardim, um beco, o interior de uma casa e uma piscina.

O jogo começou a ser desenvolvido em janeiro deste ano e deve ser finalizado no dia 7 de abril, mas ainda não há data definida para o lançamento. Conforme o ilustrador Matheus Tanuri, o game ficará disponível logo após sua finalização.

A prefeitura planeja como vai divulgar o game nas escolas municipais, para que as crianças aprendam como identificar possíveis criadouros do Aedes aegypti e recipientes que possam acumular água parada.