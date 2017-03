UFSM faz nova chamada oral para 113 vagas pelo Enem

De olho na lista 28/03/2017 | 12h33 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria realiza neste sábado, dia 1º de abril, a terceira chamada oral para candidatos que estão na lista de espera por vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Os candidatos que devem comparecer, às 10h, no Espaço Multiuso, ao lado da reitoria. Estão disponíveis 113 vagas, distribuídas em 27 cursos nos campi de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul (veja a lista abaixo)

Para que consigam a vaga, os candidatos devem levar todos os documentos necessários para a confirmação de vaga e matrícula. Confira aqui quais são eles.

* Até às 16h a matéria dizia que a terceira chamada oral do Sisu ofertaria 115 vagas remanescentes porque assim está informado no site da UFSM. Após avaliação do edital, o Diário conferiu que são 113 vagas, dado confirmado pelo coordenador de Planejamento Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Jerônimo Tybusch.