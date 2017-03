UFSM faz chamada para mais de 200 vagas nesta segunda-feira

Ensino superior 19/03/2017 | 19h30 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realiza nesta segunda-feira uma nova chamada oral para 242 candidatos que estão na fila de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para os campi Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Silveira. Além disso, também é hoje a chamada oral para 20 vagas do Processo Seletivo Seriado 2016, para os campi Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Este é o único dia previsto para as duas chamadas.



Pelo Sisu

Os candidatos dos cursos disponibilizados para os cinco campi devem comparecer no Prédio do Centro de Ciências Rurais (CCR), no Auditório Flavio Miguel Schneider, no campus (Avenida Roraima 1.000), em Camobi. Desta vez, o chamamento acontece apenas na parte da manhã e os portões abrem às 8h30min e fecham às 10h. A chamada oral inicia às 10h01min.

Após o fechamento dos portões, não será permitido o ingresso de candidatos no auditório, e os presentes permanecem no salão até o final da chamada de seu curso. São 242 vagas (veja abaixo) e os candidatos que não estiverem no local automaticamente perdem a vaga.

Os candidatos indeferidos em chamadas anteriores e os que já confirmaram vaga na 1ª chamada Sisu ou na Primeira Chamada Oral da Lista de Espera não devem comparecer ao Auditório Flavio Miguel Schneider hoje.

Pelo Processo Seriado

Já a chamada do Processo Seletivo Seriado (PSS) será apenas na tarde de segunda-feira, também prédio do Centro de Ciências Rurais (CCR), no Auditório Flavio Miguel Schneider, no campus, em Camobi. Os portões abrem às 14h30 e fecham às 16h, com a chamada marcada para começar às 16h01min.

Assim como na chamada do Sisu, após o fechamento dos portões, não será permitido o ingresso de candidatos no auditório, e os presentes permanecem no salão até o final da chamada de seu curso. São 20 vagas (veja no abaixo) e os candidatos que não estiverem no local automaticamente perdem a vaga.

Mais informações sobre as duas chamadas estão disponíveis no site da Comissão Permanente do Vestibular (Coperves), www.coperves.com.br.

As vagas do Sisu

Cachoeira do Sul _ 16 vagas

Arquitetura e Urbanismo _ 2

Engenharia Agrícola _ 3

Engenharia de Transportes e Logística _ 3

Engenharia Elétrica _ 2

Engenharia Mecânica _ 6



Frederico Westphalen _ 39 vagas

Agronomia _ 1

Engenharia Florestal _ 19

Jornalismo _ 11

Relações Públicas _ 8

Palmeiras das Missões _ 13 vagas

Administração / Diurno _ 9

Enfermagem _ 2

Zootecnia _ 2



Santa Maria e Silveira Martins _ 147 vagas (Cursos que serão desenvolvidos no Campus Santa Maria)

Administração Bacharelado Diurno _ 4

Agronegócio _2

Agronomia _7

Arquitetura e Urbanismo _ 3

Arquivologia _ 3

Artes Visuais / Bacharel Desenho e Plástica _ 2

Ciência da Computação / Bacharel _1

Ciências Biológicas / Licenciatura Plena / Bacharel _ 4

Ciências Contábeis / noturno _ 1

Ciências Sociais _ 3

Ciências Sociais / Licenciatura Noturno _4

Comunicação Social / Habilitação Jornalismo _ 1

Comunicação Social / Habilitação Relações Públicas _ 1

Curso Superior Tecnologia em Eletrônica Industrial _ 2

Dança / Licenciatura _1

Desenho Industrial / Programação Visual _ 4

Direito / Diurno _ 1

Educação Especial / Licenciatura Plena _ 2

Educação Física / Licenciatura Plena _ 3

Educação Física / Bacharel _ 1

Engenharia Aeroespacial _ 4

Engenharia de Telecomunicações _ 3

Engenharia Elétrica _ 1

Engenharia Florestal _ 3

Engenharia Mecânica _ 1

Estatística / Bacharel noturno _ 2

Fabricação Mecânica / Tecnologia _5

Farmácia _ 2

Filosofia / Bacharelado Noturno _ 5

Filosofia / Licenciatura Plena _ 1

Física / Bacharelado _ 1

Fonoaudiologia _ 2

Geografia / Bacharelado _ 8

Geografia / Licenciatura Plena _ 4

Geoprocessamento Tecnologia _ 4

Gestão Ambiental / Curso Superior de Tecnologia _ 3

Gestão de Turismo / Curso Superior de Tecnologia _ 9

Graduação em História Licenciatura / Bacharelado _ 3

Letras / Inglês e Literatura da Língua Inglesa _ 2

Letras / Licenciatura / Habilitação Português e literatura da Língua Portuguesa _ 2

Letras / Português e Literaturas / Bacharelado _ 5

Matemática / Bacharelado _ 4

Medicina _ 7

Meteorologia / Bacharelado _ 5

Odontologia _ 2

Pedagogia / Licenciatura Plena / Diurno _ 4

Processos Químicos / Curso Superior de Tecnologia _ 2

Psicologia _ 1

Química / Bacharelado _ 1

Química / Licenciatura Plena _ 14

Redes de Computadores / Tecnologia _ 2

Relações Internacionais _ 1

Tecnologia em Alimentos _ 4

Terapia Ocupacional _ 4

Zootecnia _ 3

As vagas do seriado

Arquitetura e Urbanismo _ 1

Ciência da Computação / Bacharelado _ 1

Ciências Contábeis / Noturno _ 1

Ciências Econômicas / Diurno _ 1

Comunicação Social / Jornalismo / campus Frederico Westphalen _ 4

Enfermagem / campus Palmeira das Missões _ 1

Engenharia Aeroespacial _ 2

Fisioterapia _ 1

História – Licenciatura / Bacharelado _ 1

Letras – Português e Literatura / Licenciatura _ 2

Matemática / Licenciatura Noturno _ 1

Química / Bacharelado _ 3

Química Industrial _ 1