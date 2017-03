Resultado 24/03/2017 | 12h02 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou o resultado do concurso público para cargos Técnico-Administrativos na área de educação, na manhã de hoje, 24.

Os cargos são para Assistente em Administração (São João do Polêsine), Assistente Social, Contador, Museólogo, Pedagogo e Técnico em Segurança do Trabalho. O resultado está disponível no Edital nº 027/2017.