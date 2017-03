UFSM abre vaga para professor substituto da Medicina 

Concurso 22/03/2017 | 14h22 Atualizada em

As inscrições para processo seletivo de professor substituto, na área de Medicina Legal e Deontologia, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foram prorrogadas até 27 de março.



A remuneração é R$ 2.408,08 para regime de 20 horas semanais. As inscrições podem ser feitas, no Centro de Ciências de Saúde da Instituição, no Departamento de Cirurgia, das 7h30min às 11h30min e das 12h30min às 16h. A taxa é de R$ 60.

Os interessados devem apresentar documento de identidade com foto, comprovante de inscrição e currículo vitae no ato da inscrição. Mais informações no Edital n° 040/2017.