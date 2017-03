UFSM abre 6 vagas para professor substituto 

Concurso 21/03/2017 | 10h05 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscrições abertas para seleção de seis vagas para professores substitutos no campus de Santa Maria.

As inscrições são presenciais, no departamento de origem da vaga, até o dia 27 de março. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar documento de identidade com foto, comprovante de inscrição e cópia do curriculum vitae.

A remuneração varia de R$ 2.768,02 a R$ 4.209,12. O processo de seleção será feito através de uma prova de títulos e uma prova didática. Mais informações relacionadas a regime de trabalho, taxa de inscrições e exigências complementares podem ser conferidas no edital Nº 046/2017.

AS VAGAS

_ Metodologia, didática e prática de ensino de língua portuguesa e literatura na educação básica

_ Didática, metodologias, práticas e estágios nos anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil

_ Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo e planejamento urbano e regional

_ Ciências do movimento humano

_ História moderna e contemporânea

_ Terapia ocupacional/fundamentos