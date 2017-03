TV Campus faz série apresentando serviços da UFSM aos calouros

Volta às aulas 06/03/2017 | 20h48 Atualizada em

As aulas começaram para os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E entre os milhares de acadêmicos que começam o ano letivo, cerca de 3 mil são bixos e vão começar sua trajetória acadêmica.

Para receber a calourada, a TV Campus fez uma série de reportagens mostrando aos alunos como funcionam serviços essenciais aos estudantes da instituição. Na produção você acompanha as novidades da biblioteca, fica sabendo como fazer a carteirinha do Restaurante Universitário (alunos podem almoçar e jantar por R$ 2,50 cada refeição) ou como ter acesso aos programas para alunos de baixa renda (como acesso à Casa do Estudante, por exemplo) estão lá, neste material.

Calouros e veteranos doam sangue na volta às aulas em Santa Maria



Quem não viu a série na TV, ela está disponível na internet, para ver e rever a qualquer momento.

Assistência Estudantil

Bibliotecas



Restaurante Universitário