Tribunal de Justiça vai dizer se processo por homicídio da Kiss vai ou não a júri popular

Tragédia em Santa Maria 15/03/2017 | 20h09 Atualizada em

O Tribunal de Justiça (TJ) do Estado julgará, na quarta-feira da semana que vem, os recursos dos quatro advogados de defesa do processo criminal por homicídio no caso da boate Kiss. Entre os pontos questionados pelos defensores, os desembargadores decidirão se mantêm ou não a decisão do juiz de primeira instância Ulysses Fonseca Louzada, da 1ª Vara Criminal de Santa Maria, que encaminhou o caso a júri popular.



Juiz decide que réus do processo criminal da Kiss vão a júri popular



O processo tem como réus os ex-donos da casa noturna, Elissandro Spohr (Kiko) e Mauro Hoffmann, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor de palco, Luciano Bonilha Leão. Eles são acusados por homicídio doloso, qualificado por incêndio e motivo torpe, de 242 pessoas e tentativa de homicídio de outras 600 vítimas. De acordo com a denúncia, uma faísca de um tipo de fogo de artifício, utilizado pela banda dentro da Kiss, fez com que a espuma que revestia o teto do palco se incendiasse. A queima liberou gases tóxicos que levaram as vítimas à morte por asfixia.

"O único caminho que existe é o Tribunal do Júri", diz juiz Louzada



O julgamento da próxima semana será feito pelos desembargadores da 1ª Câmara Manuel José Martinez Lucas (relator), Sylvio Baptista Neto e Jayme Weingartner Neto. Se eles entenderem que não é caso de Tribunal do Júri (onde os jurados da comunidade decidem se os réus são inocentes ou culpados), o processo voltará para o juiz de primeira instância. Na mesma sessão, os desembargadores dirão que crime, então, entendem que foi cometido pelos réus.

O criminalista Jader Marques, que defende Kiko, disse que fez mais de 15 requerimentos sobre vários pontos do processo, entre eles, a decisão de enviar a júri. Ontem, ele enumerou alguns pontos:

– Tem a questão de ter mandado a júri sem analisar uma série de questões colocadas pela defesa e que ele (juiz) passou em branco. Tem sobre o dolo eventual. Tem a questão de o juiz ter mandado a júri sem analisar a situação de pessoas que constam como vítimas, mas sobre as quais não há provas de que estavam na boate. Estou dizendo que ele (juiz) errou ao não decidir a questão daqueles que eu digo que tem ser réus. Pedi para ouvir um perito em espumas, no Rio de Janeiro. Fui quatro vezes ao Rio e em nenhuma vez foi ouvido esse perito. Cada ponto acarretará uma determinada consequência.

Da esquerda para a direita, Elissandro Spohr (Kiko), Luciano Bonilha Leão, Mauro Hoffmann e Marcelo de Jesus dos Santos Foto: Agência RBS

Para ver de perto

Segundo o advogado, o relator pode dar um parecer sobre todo o conjunto de pontos contestados pelas defesas dos acusados ou destacar um a um deles, dando pareceres a cada questão levantada.

A sessão será às 14h, na sede do TJ, em Porto Alegre. O presidente da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), Sérgio da Silva, disse que irá à Capital para assistir ao julgamento.

– É tanta incoerência, tanta falta de respeito com a gente, que estou desacreditado de tudo. Ninguém queria fazer, mas estão lá 242 óbitos. Alguém tem que dar conta disso. Essa é a grande resposta – desabafou Silva, que perdeu a filha no incêndio.