Três pessoas são baleadas, na madrugada de sábado, em Santa Maria

Violência 11/03/2017 | 11h07 Atualizada em

Três pessoas foram atingidas por arma de fogo na madrugada deste sábado, em Santa Maria. O primeiro caso aconteceu em uma festa, no bairro Menino Jesus onde duas pessoas foram atingidas por disparos. O segundo episódio foi em um residencial.

PM que atirou em colega é conduzido ao Presídio Militar



De acordo com as informações da Brigada Militar, o primeiro caso aconteceu por volta das 3h, durante um baile funk em uma residência, na Rua José Aita, bairro Menino Jesus. Uma pessoa chegou no local atirando contra um grupo de pessoas que estava na festa.

Uma jovem de 18 anos foi atingida por um disparo no peito, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levada ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Outro jovem, de 23 anos, foi atingido no pé. Ele também foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). O autor seria um adolescente de 17 anos.

Sogro é suspeito de atirar no genro em Santa Maria



Ainda neste local, a proprietária da residência, uma mulher de 50 anos, foi levada para prestar depoimento na Delegacia de Polícia de Pronto Antedimento (DPPA) e depois foi liberada, por causa da festa. No local a Brigada Militar apreendeu máquinas de compras de cartão de crédito e fichas de bebida e água.

O segundo caso aconteceu por volta das 6h30min, no Residencial Videiras, no bairro Passo D'Areia. Um homem, de 41 anos, teria tentado apartar uma briga de outras duas pessoas. Um dos envolvidos na briga atirou contra o homem, que foi atingido no peito. Ele também foi socorrido pelo Samu e levado para a UPA.