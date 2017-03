Três estabelecimentos são alvos de ladrões em menos de 24 horas em Cruz Alta

Criminalidade 02/03/2017 | 16h42 Atualizada em

Três estabelecimentos comerciais foram assaltados nessa quarta-feira, na região central de Cruz Alta. Em um dos crimes, dois homens furtaram uma motocicleta, que foi utilizada para outro assalto.

O primeiro caso aconteceu durante a tarde, por volta das 15h30min, em uma loja de atacado. Um homem entrou na empresa, que fica na Rua Venâncio Aires, e rendeu com um revólver uma funcionária do caixa. Ele levou o dinheiro do caixa, o valor não foi informado, e fugiu na carona de uma motocicleta, que o aguardava do lado de fora da loja. Os dois suspeitos estavam de capacete e ainda não foram localizados.

Já o segundo crime aconteceu por volta das 22h, em uma pizzaria na Rua Doutor Noronha. Uma dupla furtou a motocicleta do restaurante, que estava estacionada em frente ao local. De acordo com o delegado Rafael dos Santos, que investiga o caso, após o furto os criminosos seguiram para o terceiro assalto utilizando a moto roubada.

Os dois foram em direção a um posto de combustíveis, na Rua Saturnino de Brito, por volta das 22h30min. Um dos suspeitos entrou na loja de conveniência e assaltou o caixa. Quando ele viu a quantia de dinheiro, atirou para o alto. Depois, fugiu e disparou contra a vidraça. Ninguém ficou ferido.

Os suspeitos ainda não foram localizados. A polícia investiga os casos.