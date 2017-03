Três escolas de Santa Maria estão em greve, e 29 seguem com aulas

Rede estadual 17/03/2017 | 08h23 Atualizada em

Das 33 instituições de ensino da rede estadual de Santa Maria que o Diário contatou na quinta-feira, três escolas estão em greve total.



A SITUAÇÃO EM CADA ESCOLA DE SANTA MARIA

Três confirmaram greve, 16 funcionam parcialmente e 14 estão com todos os professores trabalhando normalmente.

Em greve

– Manoel Ribas (por 15 dias)

– Cícero Barreto - por tempo indeterminado

– Maria Rocha - por tempo indeterminado



Parcialmente em greve (número de paralisados)

– Doutor Walter Jobim (40)

– Marieta D'Ambrósio (2)

– Augusto Ruschi (3)

– Olavo Bilac (10)

– Coronel Pilar (17)

– Paulo Lauda (3)

– Margarida Lopes (1)

– João Link Sobrinho (3)

– João Belém (30)

– Marechal Rondon (1)

– Padre Caetano (10)

– Professora Edna May Cardoso (10)

– Tancredo Neves (4)

– Cilon Rosa (não informou números)

– Érico Veríssimo (não informou números)

– General Edson Figueiredo (não informou números)

Cilon Rosa está com aulas parcialmente. A direção da escola não soube informar quantos professores estão em greve Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Nenhum professor em greve

– Escola de Educação Especial Reinaldo Fernando Cozer

– Irmão José Otão



– Rômulo Zanchi

– Professora Naura Teixeira Pinheiro

– General Gomes Carneiro

– Doutor Antônio Xavier da Rocha

– Luiz Guilherme do Prado Veppo

– Princesa Isabel

– Professora Celina de Moraes

– Paulo Freire

– Arroio Grande

– Marechal Humberto de Alencar Castello Branco

– Humberto de Campos

– Santa Marta

A escola Cícero Barreto, segundo a diretora, Vânia Cunha Pires, está com a maioria dos professores em greve, e a diretoria optou em não atender os alunos, já que são poucos os educadores dispostos a darem aula. Vânia comentou que uma reunião na próxima semana, ainda sem data definida, será realizada para debater se a escola segue com a paralisação.

O colégio Maria Rocha está em situação semelhante ao Cícero Barreto, segundo uma professora que pediu para não se identificar. Ela diz que a maioria dos educadores optou por greve, e a escola não terá aulas.

Já o colégio Manoel Ribas definiu greve total, mas pelo período de 15 dias, a contar dessa quarta-feira. Conforme a diretora, Rosangela de Freitas, no dia 30 a direção do colégio fará uma reunião para avaliar se seguem com a paralisação, ou se as aulas serão retomadas.

A escola Doutor Walter Jobim definiu entrar em greve, após uma reunião na noite dessa quinta-feira. De acordo com a diretora, Tânia Neves, os turnos da manhã e da noite estão em greve total de uma semana, a contar desta sexta-feira. Apenas cinco turmas do turno da tarde, do 1º ao 5º ano, terão aula normalmente. Na próxima sexta-feira (31), os educadores da escola se reúnem para debater se seguirão com a greve ou se retomam as aulas.

O levantamento realizado pela 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), enviado por e-mail à imprensa, diz que das 105 escolas de abrangência do órgão, apenas uma está em greve total e por 15 dias. As informações da 8ª CRE pontuam que 16 instituições de ensino trabalham parcialmente, com avaliações diárias do movimento grevista, e os outros 88 colégios funcionam normalmente.

A diretora do 2º núcleo do Cpers, Sandra Regio, comenta que o sindicato ainda estava fazendo a contabilidade e a divulgação à imprensa será, apenas, na tarde desta sexta-feira. O 2º núcleo abrange 94 escolas estaduais em 18 municípios da Região Central do Estado.

PARCIALMENTE

Instituto Olavo Bilac está com 10 servidores em greve, mas aulas continuam parcialmente Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

A escola Edson Figueiredo, que atende cerca de 700 alunos, está com 50% dos professores em greve, mas segue o atendimento aos estudantes, conforme a diretora Lucimara da Costa. Ela explica que a categoria ficou bastante dividida sobre a paralisação e a diretoria optou em manter a aulas dos professores que não quiseram entrar em greve.

_ Foi mantido o direito da greve e o direito de dar aula. Organizamos o cronograma de aulas para que os alunos tenham atividades com os professores que estão trabalhando _ explica Lucimara.

Outra escola que está com 50% dos servidores em greve é a João Belém, que tem 60 pessoas, entre professores e funcionários, e 30 estão paralisados. Mesmo assim, o colégio segue com aulas parciais.

As outras escolas contatadas pelo Diário estão com poucos ou nenhum professor em greve e seguem o calendário escolar normalmente.

Maria Rocha está em greve, pois a maioria dos professores optou pela paralisação Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Uma escola ainda não definiu se vai aderir à greve: Margarida Lopes. De acordo com o vice-diretor, Valmir Beltrame, os professores e funcionários vão se reunir na próxima quinta-feira, ainda sem horário definido, para discutir possibilidade de paralisação no colégio.