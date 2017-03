Trânsito na RSC-287 será liberado para todos os veículos em abril

SM-Capital 27/03/2017 | 20h10 Atualizada em

A conclusão de um lado da ponte na RSC-287, em Candelária, está prevista para a segunda quinzena de abril. Assim que esta parte da obra estiver pronta, o trânsito será liberado - em meia pista - para todos os tipos de veículos. A previsão é da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que publicou a informação em seu site, nesta segunda-feira. O trecho é a principal ligação entre Santa Maria e Porto Alegre.

Foto: Divulgação / EGR

As duas possibilidades de recuperação a principal ligação de Santa Maria com a Capital



No momento, enquanto uma ponte móvel está no local, veículos pesados não podem passar pelo trecho. Apenas veículos de até quatro eixos e com peso máximo de 30 toneladas podem trafegar sobre a ponte móvel. Os maiores do que o permitido ainda devem usar o desvio.

Obras continuam

Assim que o trânsito for liberado, em meia-pista, a outra metade do trecho deverá receber as obras da nova ponte.

Desvios

Veículos pesados devem usar desvios alternativos até que as obras sejam concluídas:

Foto: Paulo Chagas / Diário de Santa Maria