Trabalhadores foram às ruas contra as reformas do governo

Representantes de sindicatos, estudantes e populares realizaram ato público no final da tarde de sexta-feira contra as reformas Trabalhista e da Previdência, propostas pelo governo federal. A concentração de pessoas começou por volta das 17h, na Praça Saldanha Marinho. Os manifestantes começaram uma caminhada, pelas 18h, pelas ruas do Centro. Segundo os organizadores da manifestação, cerca de mil pessoas participavam do ato. Já a Brigada Militar estima entre 400 e 500 pessoas no protesto.



O estudante de Química Licenciatura Guilherme Baumann, 19 anos, participou do ato, mas diz que não representava grupos partidários ou sindicatos.

_ Eu vim por conta. Sinto afinidade com as lutas destes ideais. Temos que lutar por mais direitos e menos retrocessos _ comentou o jovem.

Além dele, o policial civil Pablo Mesquita também participava da manifestação, como representante do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do Rio Grande do Sul (Ugeirm Sindicato). Mesquita opina que se as reformas forem aprovadas a situação da Polícia será duas vezes pior. Primeiro porque vão perder o direito de aposentadoria especial, pelos riscos que correm na profissão. Depois, porque ele acredita que com dificuldades para que as pessoas consigam emprego, a taxa de criminalidade deverá aumentar e será trabalho da polícia controlar a situação.

TRÂNSITO INTERROMPIDO

Para chamar a atenção da população, os manifestantes saíram em caminhada da Praça Saldanha Marinho até a esquina da Rua dos Andradas, onde fizeram o retorno e, ainda pela Avenida Rio Branco, caminharam, passando por baixo do Viaduto Evandro Behr, até a Rua José Bonifácio. Depois eles desceram pela via e pela Avenida Presidente Vargas até a Rua Serafim Valandro, até chegar à Rua Venâncio Aires, onde seguiram caminhada até voltar à Praça Saldanha Marinho.

Com o trajeto escolhido pelos manifestantes, alguns populares reclamaram do trânsito trancado.

– É uma pena. Eles fazem uma ação para chamar atenção de algo, para tentar ajeitar um lado, mas atrapalham outro – disse uma pessoa que esperava pelo transporte público no Paradão da Rio Branco, e pediu para não se identificar.