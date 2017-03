Trabalhadores da usina termelétrica paralisam atividades

São Sepé 10/03/2017 | 10h30 Atualizada em

Os cerca de 40 funcionários da empresa Facimon Engenharia, que executa a obra da usina termelétrica de São Sepé, estão sem trabalhar desde o início da tarde da última terça-feira. Eles alegam que não receberam o salário referente ao mês de fevereiro.

Construtora alega que elevado volume de chuvas elevou os custos do serviço. Valores terão de ser renegociados Foto: Facimon Engenharia / Divulgação

Os funcionários trabalharam normalmente na manhã de terça-feira, porém, ao irem até o banco, não encontraram nenhum valor depositado. Como sempre recebem até o quinto dia útil do mês, os trabalhadores disseram que não tiveram os vencimentos depositados na data final. Um funcionário disse que nos últimos meses os trabalhadores sempre receberam os salários em dia.

O representante da construtora informou que o pagamento iria demorar, e teria dispensado os funcionários, que voltaram para suas casas no turno da tarde. Na manhã de ontem, os trabalhadores foram informados que só receberiam no próximo dia 15 de março.

Renegociação

A direção da Facimon Engenharia confirmou ao Diário que os salários de fevereiro deverão ser pagos no dia 15 e que, até lá, os trabalhadores estarão dispensados. O motivo do atraso é a dificuldade financeira da construtora, que enfrentou muitos dias de chuva entre agosto do ano passado e março deste ano, o que vem prejudicando os serviços e provocou aumento nos custos previstos para a obra.



Uma reunião emergencial foi marcada para a próxima segunda-feira com a Sepé Geração de Energia, em Erechim. A empresa faz parte da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai (Creral), proprietária da usina de São Sepé. O encontro foi solicitado para renegociar cláusulas do contrato de prestação de serviços por parte da Facimon. A construtora assegura que, assim que a situação financeira for resolvida, a prioridade será pagar os salários dos empregados. Até o momento, cerca de 35% da obra está concluída. Os serviços devem levar mais quatro meses.

Por meio de sua assessoria, a Creral confirmou a reunião e informou que aguardará o encontro para obter informações da Facimon sobre os motivos para a paralisação dos serviços.

