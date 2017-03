"Todos os dias me vem aquela imagem na cabeça", diz arrendatário de cascata onde quatro pessoas morreram

Silveira Martins 01/03/2017 | 09h01 Atualizada em

De acordo com o arrendatário da Cascata do Mezzomo, no dia das quatro mortes por afogamento foram informados aos turistas os riscos de entrar no rio com o tempo nublado ou chuvoso. Muitos, porém, ignoraram as orientações:



– O casal (Luciana Aguirre Trindade, que morreu, e o namorado) chegou de manhã. Nem vimos eles entrarem. Os sete da família (de Vinícius Trindade Monteiro, Karina Trindade Noronha e Roberta Vanessa Ortiz Martim, que também perderam a vida) chegaram quando já estava chovendo. Eu nasci e me criei aqui, sei que, em minutos, o rio sobe. Avisei que era perigoso, pedi para não irem, mas eles foram – lembra o arrendatário.



Ele informou que, até o momento, não foi procurado por familiares das vítimas, polícia ou Justiça. O agricultor relatou que, desde o dia dos afogamentos, enfrenta dificuldades para dormir:



– Todos os dias deito na cama, fecho os olhos e me vem aquela imagem na cabeça. Não me sinto culpado, mas o que era para ser um domingo de diversão, acabou nessa tragédia. E não fazia um mês que eu tinha arrendado isso aqui.