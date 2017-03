Tempestades vindas do Uruguai chegam na região

Chuvarada 09/03/2017 | 19h37 Atualizada em

O céu escureceu rapidamente na tarde desta quinta-feira, em Santa Maria e cidades da Região Central. A chuva, embora tenha sido pouca até o final da tarde, foi o suficiente para alagar as ruas de São Sepé. Em Santa Maria, as nuvens deixaram o céu escuro, fazendo que muitas pessoas fotografassem as nuvens carregadas.

A tempestade veio do Uruguai, porém, até chegar no centro do Estado, perdeu a força, explica Ernani Lima do Nascimento, professor e pesquisador do Grupo de Modelagem Atmosférica (Gruma) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Essa tempestade chegou com mais força na região da Campanha, em cidades como Bagé e Chuí.

– O que se viu é uma linha de tempestades, que se formou no Uruguai. Lá, ela causou muitos danos e veio em direção à região Central. Quando chegou aqui, felizmente, já havia perdido força – explica o meteorologista.

De acordo com Nascimento, o que explica o céu escuro é a alta umidade do ambiente. Com muita água na atmosfera, as características da tempestade são grandes gotas e nuvens escuras. Possivelmente, a chuva continue durante a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta-feira.

Em São Sepé a água invadiu as ruas rapidamente Foto: Andrea Ferreira / Arquivo Pessoal

Para sexta-feira, há previsão de chuva, porém em menor volume do que a quinta-feira na região Centro. E no sábado também há chance de chuva, porém, de forma mais moderada.