Temperatura de inverno em pleno verão em Santa Maria

Tempo 13/03/2017 | 09h36 Atualizada em

Faltando exatamente uma semana para a entrada oficial do outono (às 7h29min do dia 20 de março), a estação que antecede o inverno já deu as caras no Rio Grande do Sul.



Quem acordou cedo teve de puxar o casaco para enfrentar os 10,6°C registrados em Santa Maria por volta das 6h _ temperatura mínima do dia registrada pelo setor de Meteorologia da Base Aérea de Santa Maria.

A máxima prevista para a tarde de hoje é de 23°C.



Chuvarada provoca alagamentos em 700 casas em Santa Maria



A grande amplitude térmica, característica de estações de transição, como o outono e a primavera, deve fazer parte dos próximos dias dos gaúchos. Conforme o meteorologista Gustavo Verardo, março deve seguir assim: depois da chuva, a temperatura despenca. E volta a subir nos dias seguintes, chegando a bater nos 30°C (temperatura prevista para quarta-feira, por exemplo). Depois, chuva de novo.



Domingo foi dia de contabilizar os prejuízos



A previsão é de que, na quinta, volte a chover e há risco de temporais em Santa Maria. Até lá, as mais de 700 famílias atingidas pelo alagamentos do domingo poderão contar com o sol para secar o que molhou.

