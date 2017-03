Suspeito de roubo a lotérica é preso em Cruz Alta

Investigação 22/03/2017 | 18h31 Atualizada em

A 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP) prendeu, em Cruz Alta, um jovem de 29 anos suspeito de ter assaltado uma lotérica no dia 11 deste mês na cidade.

O delegado Rafael dos Santos, titular da DP e responsável pela investigação, não entra em detalhes sobre como a investigação chegou à identidade do suspeito, mas afirma que há provas que sustentam a tese – razão pela qual a Justiça homologou o pedido de prisão preventiva.

A prisão ocorreu em via pública na Rua Diário Serrano, no bairro Pôr do Sol, por volta das 10h. O suspeito não reagiu à abordagem e permaneceu em silêncio durante o depoimento. Depois, foi levado ao Presídio Estadual de Cruz Alta.

O delegado Santos afirma que vai indiciar o suspeito por roubo majorado, pois, armado com um revólver, invadiu a lotérica e ameaçou quem estava no estabelecimento.

– O indivíduo tem antecedentes por três tentativas de homicídio, quatro roubos, duas receptações, tráfico de entorpecentes e outros. Houve uma resposta rápida da Polícia Civil – conclui Santos.