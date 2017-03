Suspeito de matar jovem é preso em São Sepé

Violência 30/03/2017 | 16h50 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu, na noite de sábado, o suspeito do homicídio ocorrido na noite do dia 20 de março, em São Sepé. O jovem de 28 anos foi abordado, por volta das 20h, pela Brigada Militar durante patrulhamento de rotina, no Bairro Santos, onde reside.

O jovem é suspeito de ter matado a tiros William Azambuja da Silva, de 18 anos, na Rua Teófilo Pitelcow, em uma ponte que liga os bairros Pontes e Santos, numa área bastante movimentada de São Sepé. A hipótese mais provável para a motivação seria um acerto de contas entre o autor e a vítima do crime.

Silva foi assassinado com um tiro na cabeça. A suspeita é que a arma pertenceria a um adolescente de 16 anos, que teria emprestado para o suspeito. Na noite do crime, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas já encontrou a vítima sem vida.



Segundo o delegado João Gabriel Parmeggiani Pes, responsável pelas investigações, havia sido expedido um mandado de prisão temporária contra o suspeito. Como a Polícia Civil não estava conseguindo localizá-lo, a BM foi acionada para auxiliar nas buscas.



O suspeito foi encontrado dentro de um veículo, quando saía de casa. O jovem foi levado para a DP de São Sepé, mas afirmou aos policiais que só iria falar em juízo. Ele foi recolhido ao Presídio Estadual de São Sepé.