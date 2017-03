Soldado e suspeito de tráfico ficam feridos após troca de tiros

Violência 01/03/2017 | 09h27 Atualizada em

Um soldado da Brigada Militar, de 33 anos, e um jovem, de 22 anos, suspeito de traficar drogas, ficaram feridos após uma troca de tiros na madrugada desta quarta-feira. O caso aconteceu por volta das 2h na Rua Tamanday, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Os nomes não foram divulgados.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a BM foi até o local após uma denúncia de que um jovem estaria traficando drogas. Quando o suspeito avistou os policiais, começou a atirar contra a eles. O soldado, que não estava de serviço, mas passava pelo local no momento do fato, foi dar apoio à guarnição e ficou ferido com um tiro no braço e outro no quadril.

O suspeito, que foi encontrado com drogas (10 gramas de maconha, dois comprimidos de ecstasy, duas cartelas de LSD) também ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), em estado grave, e permanece internado sob custódia. Já o soldado foi levado para o Hospital de Caridade, que não informou seu estado de saúde.