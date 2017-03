Sogro é suspeito de atirar no genro em Santa Maria

Violência 02/03/2017 | 08h59 Atualizada em

Um jovem, de 24 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira, em Santa Maria. Ele foi alvejado a tiros por volta das 4h, no bairro Itararé. O suspeito dos disparos é o sogro da vítima, de 58 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi até a casa da vítima e o disparou cinco vezes. Dois disparos atingiram a nádega e o braço direito do jovem. A vítima contou aos policiais que teria brigado com a namorada, e o sogro apareceu logo após em sua residência.

O suspeito estaria com um revólver e uma arma de caça e teria fugido em um Kadett vermelho. Ele não foi encontrado em sua casa.

A vítima está internada no Hospital Universitário de Santa Maria, mas não corre risco de morte.