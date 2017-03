Sob nova direção, Case de Santa Maria ampliará escola

Segurança 20/03/2017 | 13h13 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

No mesmo dia em que a nova diretora do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria tomou posse, na sexta-feira, foi assinada a ordem de serviço da obra de ampliação da Escola Estadual Humberto de Campos, que funciona junto à instituição. Magali Marques da Rocha é quem estará à frente do Case pelos próximos dois anos.

Ladrões arrombam armazém e levam chocolates e cigarros



Magali, 52 anos, foi professora municipal durante 22 anos, além de ter sido vereadora por 12, razão pela qual foi escolhida para o cargo, que era ocupado por Arthur Farion, servidor concursado.

– Eu aceitei o convite porque acredito que posso colaborar com a instituição. Penso que é importante um trabalho com viés educativo junto a esses jovens, que muitas vezes não têm amparo da família e do poder público e, por isso, acabam cometendo infrações – diz Magali.

Com 7 casos mensais de violência sexual contra crianças, Santa Maria ganha sala para acolher vítimas



Entre os planos que a nova diretora tem para colocar em prática, estão a central reguladora de vagas (para que entrem na instituição somente suspeitos de infrações graves), videomonitoramento e políticas com enfoque na família, para que não haja reincidência.

Conforme o técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Daniel Cerqueira, a cada 1% a mais de jovens nas escolas, o número de homicídios cai 2%.

A rede de apoio a crianças vítimas de violência é falha, diz delegado



– Se o guri não estuda na Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado), o guri não estuda em lugar nenhum. E isso é uma abertura para o mundo do crime. Acreditamos que medidas socioeducativas de qualidade são a solução para ressocializar o adolescente infrator e, por essa razão, investimos na ampliação da escola – afirma o presidente da Fase, Robson Luis Zinn.

A diretora da escola que funciona junto ao Case, Carla Flores, relata que a instituição funciona como qualquer outra, ofertando aulas para os ensinos Fundamental e Médio. Além disso, o ex-diretor, Arthur Farion, relata que são disponibilizados 15 cursos técnicos, uma forma de o adolescente – que, em geral, vive em situação de vulnerabilidade – deixar a internação com uma capacitação profissional.

Adolescente é esfaqueado durante briga em Rosário do Sul



– O problema é que hoje, quando há aula, não é possível fazer outras atividades recreativas, como aulas de música ou fazer uso da quadra de esportes. Com a ampliação, será possível fazer várias atividades em paralelo – relata Carla.

Começo da obra

A escola, hoje, tem capacidade para 40 alunos, mas 69 frequentam a instituição. E a ampliação do local é justamente para resolver esse problema. A obra será possível graças à verba decorrente de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e uma empresa, que destinou R$ 692.569,29 para essa ampliação. A vencedora da licitação, a empreiteira Dorr e Grabin Ltda, de Três Passos, deve começar a obra dentro de 15 dias e concluí-la em até sete meses, ou seja, até no máximo início de novembro.

Case em números

- Capacidade – 35

- Internados – 69

- Superlotação – 34 a mais (50%)

- Idades – Entre 13 e 17 anos

- 25% dos internados cumprem medida socioeducativa por infrações de menor potencial ofensivo (furtos)

- 75% deles cumpre medida socioeducativa por infrações de maior potencial ofensivo (crimes contra a vida, como roubos, homicídios e latrocínios)

- 50% deles cumpre medida por crimes como roubo