Sine interrompe cadastramento de empregos por problema no sistema

Por conta de um problema na conexão de internet, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) consegue fazer os cadastros de empregos. Ainda não há previsão para o restabelecimento da rede.

A empresa está aberta apenas para informações. Ela funciona das 8h às 17h, na Rua Silva Jardim, 1.994. Outras informações pelo telefone (55) 3222-900.

Se o sistema for restabelecido, as vagas abaixo são as disponíveis para sexta-feira:

Açougueiro

Ajudante de Serralheiro

Auxiliar de Pintor de Automóveis

Cozinheiro Doméstico

Cozinheiro Geral (Profissional)

Mecânico de Caminhões

Montador de Móveis

Padeiro

Promotor de Vendas/Demonstrador

Serralheiro

Soldador

Supervisor de Produção (Alimentos)

Torneiro Mecânico

Técnico Mecânico em Ar Condicionado

Vendedor Pracista

Vidraceiro

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)



Atendente de Lojas

Magarefe