Senado aprova projeto que impede limite da banda larga fixa

Internet 16/03/2017 | 13h05 Atualizada em

O plenário do Senado aprovou nessa quarta-feira o projeto de lei que proíbe as operadoras de internet estabelecerem franquias de dados em seus contratos de banda larga fixa. Isso impede que o cliente tenha limite de uso de dados por mês. O texto não prevê a proibição no caso de banda larga móvel.

O projeto tramitou em regime de urgência, depois de acordo entre os líderes partidários, e seguirá agora para a Câmara dos Deputados. Para o autor do projeto, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), o limite para acesso à internet só ocorre ¿em países liderados por governos autoritários, que cerceiam o acesso à informação por parte de seus cidadãos¿.



Tanto o autor quanto o relator, senador Pedro Chaves (PSC-MS), ressaltaram a importância do acesso à internet para a vida cotidiana, como estudos e até a declaração do Imposto de Renda – que é obrigatória e só pode ser feita online.

Por ser originário do Senado, se sofrer modificações na Câmara, o projeto deverá retornar para última análise dos senadores. Somente depois disso é que a matéria seguirá para sanção presidencial e poderá entrar em vigor.

* Com informações da Agência Brasil