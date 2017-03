Sem repasse do SUS, Hospital Universitário contigencia verbas

Saúde 13/03/2017 | 13h31 Atualizada em

Para comprar medicamentos, materiais hospitalares e de escritório e garantir a operação, o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), maior instituição de saúde da região Central, tem despesas na ordem de R$ 7 milhões por mês. A maior parte dessa verba vem do Sistema Único de saúde (SUS), do Ministério da Saúde. O que falta para fechar a conta mensal é complementado 40% pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra o hospital, e 60% pelo Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). Por isso, quando o dinheiro do SUS não chega, o hospital entra em alerta.É o que está acontecendo neste momento. O último repasse do SUS, que viria em dezembro do ano passado, não chegou, desfalcando o orçamento do hospital. Considerando o montante que o sistema repassaria à instituição em 2016, o valor pendente é de R$ 4,5 milhões.

– Trabalhamos no limite. Isso nos desencadeou um problema sério, porque temos uma estrutura de pagamento e um gasto que não para, vindo o recurso ou não – explica o gerente administrativo João Batista Vasconcellos.



NEGOCIAÇÃO



Além de não ter recebido, até o momento, o repasse de dezembro, houve atraso nas liquidações das notas de compras nos meses subsequentes. Fevereiro, por exemplo, não havia sido quitado até a última sexta-feira. Na prática, o hospital conseguiu fazer o empenho de materiais e equipamentos, mas o dinheiro para pagar os fornecedores não chegou.



– Estamos negociando com os fornecedores para que não haja interrupção no fornecimento, mas estamos com problemas em alguns produtos, como material hospitalar e medicamentos. Estamos adquirindo o básico, o que não pode faltar. A situação não afetou os pacientes, mas para as equipes que fazem o atendimento, causa um desconforto e uma preocupação muito grande – explica o gestor.



A falta de repasse e os atrasos também comprometeram o pagamento de prestadores de serviços como o de limpeza e de segurança, mas o atendimento está sendo mantido, conforme o administrador. Vasconcellos garante que o pagamento dos servidores pela Ebserh não foi comprometido.Ainda conforme o administrador, o dinheiro não teria sido repassado pelo Fundo Nacional da Saúde à Ebserh, que é quem encaminha ao Husm. A direção do hospital esteve em Brasília em fevereiro para comprovar que não havia recebido o dinheiro. O Ministério da Saúde disse que encaminharia uma quantia, mas não informou quanto, nem quando.